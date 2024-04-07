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Giriş Tarihi: 7.4.2024 11:47

23 yaşındaki Akın Kaya'nın acı sonu: Sokak ortasında öldürüldü!

Gaziantep'te iki grup arasında alacak nedeniyle kavga çıktı. Kurşunların isabet ettiği Akın Kaya kurtarılamadı.

DHA
23 yaşındaki Akın Kaya’nın acı sonu: Sokak ortasında öldürüldü!

Olay, dün gece saatlerinde Savcılı Mahallesi'nde meydana geldi. Akın Kaya alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu kişi ya da kişilerle çıkan tartışmada tabancayla vuruldu.

Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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23 yaşındaki Akın Kaya'nın acı sonu: Sokak ortasında öldürüldü!
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