23 yaşındaki genç kız Çorum’daki kazada hayatını kaybetti

Ceren K. idaresindeki 19 ACF 499 plakalı otomobil ilçeye bağlı Dutluca Köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte Jandarma ekipleri de sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Sema Nur Tosun hayatını kaybetti. Yaralı otomobil sürücüsü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücü daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.