233 bin makaron, 165 kg tütün ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Gölcük'tebir iş yerinde gümrük kaçağı sigara ve tütün satıldığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Alınan bilgiler üzerine yapılan takip sonucu Pazartesi günü düzenlenen operasyonda 148 bin boş, 85 bin dolu gümrük kaçağı makaron, 120 paket içerisinde toplam 120 kilo ağırlığında TAPDK bandrolü bulunmayan tütün ile 45 kilo açık türün ve 18 TAPDK Bandroşü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.