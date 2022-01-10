233 kilometre hızla ölüme...

Çanakkale’de alkolden ehliyetine el konulan işadamı, eğlence dönüşü 233 kilometre hızla TIR’a çarptı. Sürücü ve arkadaşı ile birlikte eğlenmeye gittikleri 3 üniversiteli kız öldü
Çanakkale'nin Biga ilçesinde marketleri bulunan işadamı Birkan Gugul (43), önceki gece arkadaşları, Gümüşçay Beldesi eski Belediye Başkanı Mehmet Tamer Ergün'ün oğlu Hasan Tahsin Ergün (28) ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ikinci sınıf öğrencileri Damla Aktaş (20) ve Eda Ertekin (20) ile dördüncü sınıf öğrencisi İlknur Arslan'ı (22) da alarak Çanakkale'ye gitti. Bir mekanda gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen grup, daha sonra Biga'ya dönmek üzere yola çıktı.
Ancak aşırı hız yapan Birkan Gugul, ilçeye 15 kilometre kala, Göktepe köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Taha Kurtoğlu'nun kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 5 genç de araçta sıkışarak öldü. Araçtan fırlayan hız kadranının 233 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Sürücü Gugul'un, geçen yıl alkollü araç kullanırken yakalanınca ehliyetine el konduğu ve uzun süredir şoför kullandığı, önceki gece ise şoförünü almadığı ortaya çıktı. Gugul dün Biga'ya bağlı Gümüşçay beldesinde toprağa verildi. Kaza sonrası gözaltına alanın TIR sürücüsü Taha Kurtoğlu da çıkarıldığı mahkemece tutukladı.
CANAVARA 4 KURBAN DAHA Manisa Salihli'de, İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki kavşaktan dönmek isterken TIR'la çarpışan otomobil sürücüsü Mesut Yıldırım öldü. Salihli'deki diğer kazada da kontrolünü kaybettiği kamyonet refüje çarptıktan sonra takla atan Ahmet Özveren (46) öldü. Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan ve takla atarak karşı şeride geçen minibüsün sürücüsü Mustafa Avcık (50) hayatını kaybetti. İstanbul Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmek isteyen Serkan K. otomobilin çarpması sonucu öldü.