24 eve heyelan tahliyesi

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta dün öğle saatlerinde yağışın etkisiyle toprakta hareketlilik olduğunu gören vatandaşlar, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vatandaşlara bölgeden ayrılmaları konusunda uyarıda bulundu. Akşam saatlerinde ise aynı yerde toprak kayması yaşanması üzerine bu kez bölgeye polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3'ü kullanılamaz hale gelen evlerde yaşayan 96 vatandaştan 78'i otellere, 18'i akrabalarının evlerine yerleştirildi. Çevrede önlem alınırken, kentsel dönüşüm çalışması yapılan bölgeye girilmesine izin verilmedi. Mahalle sakinlerinden Zakir Cezayiroğlu, "Burası uçurum. Sağlam bir zemini var ama herhalde aşağıdan boşalttılar. Birinci etabı yaptılar. İkinci etap için de muhtemelen oydular, herhangi bir kazık çalışması yapmadılar" dedi. Valilik, tahliye edilen binalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve belediye ekiplerince hasar tespit çalışması yapılacağını bildirdi.