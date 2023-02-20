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Giriş Tarihi: 20.2.2023 14:41 Son Güncelleme: 20.2.2023 15:27

24 sporcunun adı “Şampiyon Melekler Anıtı”nda yaşatılacak

KKTC’yi temsil edecekleri voleybol turnuvasına katılmak için gittikleri Adıyaman’da kaldıkları hotelde asrın felaketine yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinin hayatını kaybetmesi ülkeyi büyük bir yasa boğdu. Adıyaman İsias Hotel’de hayatını kaybeden 6 veli, 5 öğretmen ve 12-14 yaşlarında 24 sporcu gencin anısı, Surlariçi Şehir Müzesi’ndeki tabloları ve 3 metrelik bronz Şampiyon Melekler Anıtı ile yaşatılacak.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
24 sporcunun adı “Şampiyon Melekler Anıtı”nda yaşatılacak

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanlığı'na bağlı Surlariçi Şehir Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin girişimiyle dikilecek Şampiyon Melekler Anıtı'nda Türkiye'de hayatını kaybeden KKTC'li öğrenciler, veliler ve öğretmenlerinin isimleri yer alacak. Çizimleri yayımlanan Şampiyon Melekler Anıtı, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Heykel Atölyesi'nde çalışılmaya başlandı. Anıtın yanı sıra, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının depremde hayatını kaybedenler anısına yapacağı tablo da Surlariçi Şehir Müzesi'nde sergilenecek.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Ülkemizi temsil etmek için bulundukları Adıyaman'da hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin sporcu öğrencileri ve aileleri ile öğretmenlerinin kaybı, yaramızı daha da derinleştirdi. Şampiyon Melekler Anıtı'nı depremde hayatını kaybeden evlatlarımız ile ailelerinin ve öğretmenlerinin anılarına adıyoruz. Şampiyon meleklerimiz, her zaman kalbimizde olacak. Kıbrıs Türk halkının başı sağ olsun" dedi.

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24 sporcunun adı “Şampiyon Melekler Anıtı”nda yaşatılacak
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