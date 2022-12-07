Haberler Yaşam Haberleri 248 yıl hapsi istenen Palalı Sabri’nin ‘fuhuş’ davasında flaş gelişme
Giriş Tarihi: 7.12.2022 15:21

248 yıl hapsi istenen Palalı Sabri’nin ‘fuhuş’ davasında flaş gelişme

İstanbul'daki Gezi Parkı olaylarında göstericilere palayla saldıran ve kamuoyunda "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi ve 9 sanığın yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhşa zorladığı iddiasıyla açılan davada 5 tutuklu sanık tahliye edildi.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
İstanbul'daki Gezi Parkı olaylarında göstericilere palayla saldıran ve kamuoyunda "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Palalı Sabri'nin kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhşa zorladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada iddianame düzenlenmişti.

248 YIL HAPSİ İSTENDİ
İddianamede örgüt lideri olarak belirtilen Sabri Çelebi ve diğer iki şüphelinin ''suç örgütü kurmak ve yönetmek'', ''fuhşa zorlamak'' ve ''insan ticareti yapmak'' suçlarından 140 yıldan 248 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede şüphelilerden 6'sının "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "İnsan ticareti yapma" ve "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından toplamda 102 yıldan 244 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, bir şüphelinin ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenmişti.

TAHLİYE EDİLDİLER
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 5 tutuklu sanık getirildi. Bazı tutuksuz sanık ise duruşma salonunda hazır bulundu. Savunma yapan bazı sanıklar tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmelerini talep ettiler. Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan 5 sanığın tahliyesine karar verdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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248 yıl hapsi istenen Palalı Sabri’nin ‘fuhuş’ davasında flaş gelişme
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