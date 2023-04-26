248 yıl hapsi istenen Palalı Sabri’nin ‘fuhuş’ davasında mütalaa

İstanbul'daki Gezi Parkı olaylarında göstericilere palayla saldıran ve kamuoyunda "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Palalı Sabri'nin kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhşa zorladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada iddianame düzenlenmişti.

248 YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede örgüt lideri olarak belirtilen Sabri Çelebi ve diğer iki şüphelinin ''suç örgütü kurmak ve yönetmek'', ''fuhşa zorlamak'' ve ''insan ticareti yapmak'' suçlarından 140 yıldan 248 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede şüphelilerden 6'sının "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "İnsan ticareti yapma" ve "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından toplamda 102 yıldan 244 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, bir şüphelinin ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenmişti.

İDDİANAMEDEKİ AYNI CEZALAR İSTENDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmiş dosyada tutuklu sanık kalmamıştı. Geçtiğimiz gün görülen duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 10 sanığın insan ticareti ve fuhuş suçlarının suç örgütü bünyesinde işlendiği gerekçesiyle 8 mağdura karşı ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. Yönetici konumundaki sanıklar Sabri Çelebi, Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi'nin 104 yıldan 248 yıla kadar hapsi istenirken; diğer 6 sanığın 102 yıldan 244 yıla hapsi talep edildi. Muhasebe kayıtlarını tuttuğu belirtilen sanık İlknur Akcıoğlu'nun ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

SAVUNMA İÇİN ERTELENDİ

Mütalaada sanıklar Sabri Çelebi, Müslüm Çelebi, Mehmet Emin Çelebi, Hüseyin Çelebi, Kenan Toprak, Mehmet Şirin Ateş, Vedat Özyağ, Engin Aytekin ve Mahmut İlter'in suçun niteliği ve olası ceza miktarı dikkate alınarak hükümle birlikte tutuklanmaları da istendi.Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundular. Son savunmalar için sanık avukatlarına süre veren mahkeme, duruşmayı Mayıs ayına erteledi.