25 Haziran İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi: İSKİ arıza sorgulama ekranı! İstanbul sular ne zaman gelecek?

İSKİ ile İstanbul su kesintisi sorgulanabiliyor. Arıza ya da planlı şekilde sular kesilebiliyor. İstanbul Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde bir süreliğine su kesintisi yaşanacağı bildirildi. İstanbul sular ne zaman gelecek, saat kaçta sorusu yöneltiliyor. İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi araştırılıyor. İşte 25 Haziran su kesintisi yaşanan ilçeler listesi!