2,5 milyona yakın kişi aile eğitimi aldı

Bugüne kadar 2,5 milyon aile bu eğitimi aldı. Sosyal Hizmet Uzmanı Öznur Karadağ ve Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tarık Tuncay, AEP ve ebeveynlik becerileri arasındaki ilişkilerin yararlanıcılar gözünden incelenmesi ile ilgili araştırma yaptı. Araştırma sonucuna göre aile eğitim programının yaygınlaştırılarak daha çok kişiye ulaşılması, ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesinde ve çocukların riskli davranışlarının azaltılmasına katkı sağlayacağı düşündüklerini belirttiler.

YAKLAŞIK 2,5 MİLYON AİLE EĞİTİM ALDI

Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Eğitim programına Mart 2022 itibarıyla 2 milyon 497 bin 966 kişi katıldı. AEP kapsamında, 81 ilde 79 eğitici bulunuyor. Araştırma sonuçlarına göre verilen eğitimler sayesinde çocukların davranış bozukluklarının değişmesinden aile içi iletişime, ailelerin tutumlarının değişimine kadar çok yönlü yarar sağladığı ortaya çıktı.

5 ALAN ÜZERİNE EĞİTİMLER VERİLİYOR

Araştırma, Karabük'te aile eğitimi programına katılan 77 kişi ile, bu eğitime katılmamış 100 kişi üzerinden yapıldı. Araştırmada aile içi etkileşimler, aile yaşam kalitesini artırma,ailelerin sahip oldukları kaynakları yönetme ve karşılaşabilecekleri risklere karşı önlem alma gibi konular ele alındı. Hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 alan 28 modülden oluşan (AEP)'nin kişilerin ebeveynlik becerilerinin gelişmesine ve daha olumlu bir ebeveyn-çocuk ilişkisi kurmasına destek sağladığı görüldü.

AEP'NİN YARARLARI NELER?

*Eğitim alan ebeveynlerin çocuk yetiştirmeye, çocuğun gelişimine ilişkin bilgi düzeyleri artıyor. *Ebeveynlerin aile ilişkilerini anlamlandırma düzeylerinin empati yeteneklerinin ve psikolojik işlevselliklerinin arttığı görüldü.

*Ebeveynlerin çocuklarına sevgi gösterme düzeylerinin arttığı, çatışma düzeylerinin de düştüğü tespit edildi.

*Ebeveynlerin çocuklarını disiplin etmek üzere uyguladıkları şiddetin ve fiziksel cezanın azaldığı, işlevsel çatışma çözme becerilerin ve kardeşler arası çatışmaları kontrol etme becerilerinin arttığı gözlemlendi. Öte yandan alınan eğitimler sonucu ailelerin hangi noktada bir uzmana başvumaları gerektiğine ilişkin bilinç düzeylerinin de artığı görüldü.

*Ailelerin otoriter tutumlarını azaltıp daha demokratik tutumlar sergiledikleri, geleneksel aile tutumlarını azalttıkları ortaya çıktı.

*Ebeveynleri aile eğitim programına katılan çocukların olumlu akran ilişkileri kurma ve benlik saygısı geliştirme düzeylerinin okul uyumu ve akademik başarısının duygu düzenlemesi ve problem çözme yeteneklerinin arttığı gözlemlendi.

*Çocukların evden ve okuldan kaçma alkol ve madde kullanımı ergen hamileliği öfke kontrol sorunları ve suça sürüklenme gibi davranış sorunlarının azaldığı ortaya çıktı.