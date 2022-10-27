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Giriş Tarihi: 27.10.2022 16:34 Son Güncelleme: 27.10.2022 16:53

25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ardahan'da 25 lise öğrencisi, kaldıkları pansiyonda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ardahan merkez Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak eğitim gören bazı öğrenciler dün akşam yemeğini yedikten bir süre sonra ishal, kusma ve mide bulantısı gibi şikayetler üzerine Ardahan Devlet Hastanesi Acil Poliklinik'ine kaldırıldılar. Öğrencilerden 15'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, hastanede ziyaret ederek durumları hakkında doktorlarda bilgi aldı.

Süreci takip ettiklerini belirten Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada; "Yatılı Öğrenci yurdunda akşam tavuktan kalan besin zehirlenmesi sonucu olduğunu düşünüyoruz. Ancak tahliller çıktıktan sonra kesin sonuca ulaşacağız. Hastaneye kaldırılan 25 öğrenciden 15'ine serum bağlandı. Biz besin zehirlenmesi olduğunu düşünüyoruz. Tahliller ile durumları netleşecek. Birçoğu da psikolojik olarak etkilenmiş. Genel durumları şuan şükür iyi. Prosedür gereği gıdayı en az 72 saat muhafaza etmek durumundayız. Muhafaza edilen gıdalar da Tarım müdürlüğüne tahlil için gönderildi. Tahlil sonuçları sonrası tam net bir şekilde bilgiyi paylaşırız ama şu anda görülen besin zehirlenmesi gibi duruyor" dedi.

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25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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