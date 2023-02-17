258’inci saatte kurtarılan Neslihan’a acı haber... "Kendisine gelince annesini sormuş"

'YATAĞIN YANINA DÜŞMESİ HAYATINI KURTARMIŞ'

Neslihan Kılınç'ı kurtaran ekibin koordinatörü ve aynı zamanda Antalya AFAD arama kurtarma Birlik Müdürü olan Mustafa Yalçın, sitedeki son durumu ve Kılınç'ın kurtarılış hikayesini SABAH'a anlattı. Yalçın, "Ebrar Sitesi 15 bloktan oluşan bir site. Diğer blokları dün itibariyle tamamlandı. Sadece Selam Apartmanı ile Ebrar Sitesinin Z bloğunda sıkıntımız var. Nedeniyse çöküş aşamasındaki refleksleri. Selam apartmanı Z bloğun üzerine düşüyor ve birbirlerine giriyor. Çökerken de cepheleri dönüyor. Hem kurtarmada hem de çalıştığımız noktalarda zorlanıyoruz. Bazen birbirlerine giriyor, krokiler tutmuyor. Neslihan hanımı kurtardık. 258 saat sonra mucize oldu. İş makinelerin yanında iki tane teknisyenimiz vardı. Kepçenin tırnaklarını takip eden görevlimiz vardı. Çıkardığımız eşyalardan dolayı zaten yatak odası tarafında çalıştığımızı biliyorduk. Biraz daha hassas çalıştık. Kepçe operatörü enkazın ucunu açında bir yaşam boşluğu oluştuğunu gördük. Arkadaşlarımız Neslihan hanımın elini görmüş. Canlı olduğunu fark edip, nefes alıp almadığını kontrol etmiş. Çok da sıkışık değilmiş. Çok gururluyduk. Ekip arkadaşlarımız çok fazla dinlenmede yine enkaza gelip çalışmaya başladılar. Hatta bugün dinlenmesi gereken arkadaşlarımız bile gelip çalışmaya başladı. Yatağının yan tarafına düşmüş. Biz bunu eğitimlerimizde de söylüyoruz. Yaşam üçgeni yaratabilecek eşyaların yanına pozisyon almalarını istiyoruz. Neslihan hanım yatağının yanına düşünce yatak ona yaşam üçgeni oluşturmuş. Tam o alandan kurtarıldı" dedi.