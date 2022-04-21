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Giriş Tarihi: 21.4.2022 12:29 Son Güncelleme: 21.4.2022 13:24

26 yıl önce Afyon’da çalındı, Şanlıurfa’da bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
26 yıl önce Afyon’da çalındı, Şanlıurfa’da bulundu

Şanlıurfa'da JASAT ekipleri 26 yıl önce Afyon'dan çalınarak Şanlıurfa'ya getirilen traktör Siverek ilçesinde ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri hırsızlık olaylarını aydınlatmaya devam ediyor. Ekipler, Siverek ilçesi Yoğunca Mahallesinde bir şahsın evinde 26 yıl önce Afyon'dan çalınarak getirilmiş olan traktörü köyde buldu.

Traktörün sahibinin vefat ettiği traktörü kullanan oğlunun ise çalınan traktörden haberinin bile olmadığı görüldü. Ekipleri traktörün sahibine ulaşarak traktörü teslim etti.

Aydın'dan gelip traktörü alan şahıs borcunun olduğu ve bulunan traktörünü çok sevinerek kendisine piyango çıkmış gibi sevindiği öğrenildi. Sahibi traktörü çekici ile memleketine götürdü.

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26 yıl önce Afyon’da çalındı, Şanlıurfa’da bulundu
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