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Giriş Tarihi: 3.3.2023 10:42

263 madenci, grizu faciasında hayatını kaybetmişti! 31 yıl sonra dualarla anıldılar

Zonguldak’ta, 3 Mart 1992’deki grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenci, facianın 31’inci yılında dualarla anıldı.

DHA
263 madenci, grizu faciasında hayatını kaybetmişti! 31 yıl sonra dualarla anıldılar

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ndeki maden ocağında, 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenci için anma töreni düzenlendi.



Törene Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, siyasi parti ve meslek örgütü temsilcileri ile emekli madenciler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, dualarla devam etti. Kur'an okunduktan sonra kurban kesilirken, madencilere mevlit şekeri dağıtıldı.



175 yıldır süren kömür üretiminde 5 bine yakın maden şehidi olduğunu söyleyen Hakan Yeşil, "Madencilik zor meslek. Arkadaşlarımız, zor şartlarda, yerin yüzlerce metre altında bu mesleği icra etmeye çalışıyorlar.



Yakın zamanda gördüğümüz gibi sadece yerin altında değil madenciler deprem bölgelerinde arama- kurtarma çalışmalarına katıldı.



Üretim yaparken yaşam şartlarını kendileri oluşturduğu gibi deprem bölgesinde enkazları delerek enkazın altındaki vatandaşlarımıza nefes olmak için mücadele etti" diye konuştu.

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263 madenci, grizu faciasında hayatını kaybetmişti! 31 yıl sonra dualarla anıldılar
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