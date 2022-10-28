2.7 milyon Euro dolandırmışlardı… Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; A.Y. isimli kişinin kendisini Katar uyruklu "Amman" ismi ile tanıttığını ve Almanya'da faaliyet yürüten bir Enerji Şirketi'nin sahiplerini sahte belgelerle dolandırdığını tespit etti. İddialara göre A.Y., ailesinden yüklü miktarda miras kaldığını ve bu mirası kullanması için Türkiye'ye yabancı uyruklu yatırımcı getirmesi gerektiğini söyleyerek söz konusu Enerji Şirketi'ni paravan şirketler kurdurarak iki milyon 700 bin Euro dolandırdı. A.Y. isimli kişinin dolandırıcılık olayında 16 kişi ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. İstanbul, İzmir ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli de yakalandı.

BEŞ KİŞİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bin 20 mermi, iki kilo 559 gram Marihuana, üç gram Kokain ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 96 bin 95 Euro ile 16 bin 130 Dolar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. A.Y.'nin de aralarında olduğu beş kişi tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.