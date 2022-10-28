28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle dikkat çeken konulardan biri hastane ve sağlık ocaklarının çalışma durumu oldu. Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren "28 Ekim Bugün hastane ve sağlık ocakları (aile hekimleri) çalışıyor mu, açık mı kapalı mı, saat kaça kadar açık?" soruları yanıt aramaya başladı. Muayene olmak isteyen vatandaşlar, bu kapsamda detayları merak ediyor. İşte 28 Ekim hastane ve sağlık ocakları çalışma saatleri gibi detaylar...
28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Sağlık kuruluşlarında işlem yaptırmak ya da muayene olmak isteyen vatandaşlar ise yarım gün resmi tatil olarak kabul edilen 28 Ekim'de hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri ve eczanelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İşte, bu tarihlerde hastaneler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı;
28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cuma ve Cumrtesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere 28 Ekim de, öğleden sonra yarım gün resmi tatil olarak sayılıyor.
Ancak 28 Ekim yarım gün tatil olduğundan hastanelerin acil bölümleri ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastaneler ve sağlık ocakları, 31 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma saatlerine devam edecek.