28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle dikkat çeken konulardan biri hastane ve sağlık ocaklarının çalışma durumu oldu. Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren "28 Ekim Bugün hastane ve sağlık ocakları (aile hekimleri) çalışıyor mu, açık mı kapalı mı, saat kaça kadar açık?" soruları yanıt aramaya başladı. Muayene olmak isteyen vatandaşlar, bu kapsamda detayları merak ediyor. İşte 28 Ekim hastane ve sağlık ocakları çalışma saatleri gibi detaylar...