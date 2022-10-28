Haberler Yaşam Haberleri 28 Ekim Bugün hastane ve sağlık ocakları (aile hekimleri) çalışıyor mu? 28 Ekim'de hastane ve sağlık ocakları açık mı kapalı mı, saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 09:30

28 Ekim Bugün hastane ve sağlık ocakları (aile hekimleri) çalışıyor mu? 28 Ekim'de hastane ve sağlık ocakları açık mı kapalı mı, saat kaça kadar açık?

28 Ekim Bugün sabah saatleriyle beraber gündeme gelen bir konu da hastane ve sağlık ocaklarının hizmete devam edip etmediği konusu oldu. Bilindiği üzere bugün Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün resmi tatil sayılıyor. Bu kapsamda ise “28 Ekim Bugün hastane ve sağlık ocakları (aile hekimleri) çalışıyor mu, açık mı kapalı mı, saat kaça kadar açık?” soruları yanıt aramaya başladı. Resmi tatil; bugün öğleden sonra 13.00 itibarıyla başlayacak. İşte 28 Ekim hastane ve sağlık ocakları çalışma saatleri gibi tüm detaylar.

28 Ekim Bugün hastane ve sağlık ocakları aile hekimleri çalışıyor mu? 28 Ekim’de hastane ve sağlık ocakları açık mı kapalı mı, saat kaça kadar açık?

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle dikkat çeken konulardan biri hastane ve sağlık ocaklarının çalışma durumu oldu. Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren "28 Ekim Bugün hastane ve sağlık ocakları (aile hekimleri) çalışıyor mu, açık mı kapalı mı, saat kaça kadar açık?" soruları yanıt aramaya başladı. Muayene olmak isteyen vatandaşlar, bu kapsamda detayları merak ediyor. İşte 28 Ekim hastane ve sağlık ocakları çalışma saatleri gibi detaylar...

28-29 EKİM HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Sağlık kuruluşlarında işlem yaptırmak ya da muayene olmak isteyen vatandaşlar ise yarım gün resmi tatil olarak kabul edilen 28 Ekim'de hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri ve eczanelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İşte, bu tarihlerde hastaneler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı;

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cuma ve Cumrtesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere 28 Ekim de, öğleden sonra yarım gün resmi tatil olarak sayılıyor.

Ancak 28 Ekim yarım gün tatil olduğundan hastanelerin acil bölümleri ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastaneler ve sağlık ocakları, 31 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma saatlerine devam edecek.

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28 Ekim Bugün hastane ve sağlık ocakları (aile hekimleri) çalışıyor mu? 28 Ekim'de hastane ve sağlık ocakları açık mı kapalı mı, saat kaça kadar açık?
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