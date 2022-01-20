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Giriş Tarihi: 21.1.2022

28 ilde okullara kar tatili

28 ilde okullara kar tatili
Yurdun büyük bölümünde kar esareti sürüyor. Hakkâri, Tunceli'nin Ovacık, Ağrı'nın Taşlıçay, Elazığ'ın Palu ilçesinde evler ve araçlar kara gömüldü. Kar kalınlığı bir metreyi geçti. Bolu'da, 1950'den bu yana en yoğun kar yağışı yaşandı. İl merkezinde, 72 yıl önce 72 santimetreye ulaşan kar, son yağışta da 70 santimetreyi buldu. Bitlis merkez ile Kocaeli ve Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde sıcaklık eksi 20 dereceye kadar düştü. Yüksekova'da 2 metrelik buz sarkıtları oluştu. Kilis, Malatya, Batman, Bilecik, Bartın, Niğde, Karaman, Ordu, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Iğdır, Erzincan, Kars, Muş, Van, Tunceli, Şırnak, Hakkari'de il genelinde, Zonguldak, Adana, Balıkesir, Samsun, Konya, Kayseri, Batman, Bitlis, Mersin'in bazı ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Adıyaman'da 4 genç, kardan 2 metrelik kobra yılanı yaptı. Bolu'da Abant Gölü dondu.

Ali ALTUNTAŞ-Özgür ÖZDEMİR-Kasım ŞAHİN-Davut AĞAH-Aslışah NARGÜL-Kasım ŞAHİN/ SABAH

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28 ilde okullara kar tatili
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