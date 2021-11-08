28 kere soruldu cevap verilmedi! 29’uncu kez araç kiralama ihaleleri soruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı ilk oturumu Dr. Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.



Meclis Bingöl'de şehit yakınına galiz küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı protesto ederek şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı.



Mecliste söz alan AK Parti Meclis üyesi Gökhan Belekoğlu, İBB yönetimine 28 kere sorulan ancak henüz cevap alınmayan araç alım ihaleleri konusu üzerine soru önergesi verdi. Belekoğlu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: Bugüne kadar 28 kez sorulan ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından cevaplanmayan aşağıdaki sorularımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.



*Seçim döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 1717 Makam aracı var iddiasıyla israf" propagandası yapmıştınız. "Nerede 1717 makam aracı?" ifadeleriyle oluşan Kamuoyu baskısı sonucu 'hizmet fazlası' adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Hizmet araçlarını" birim birim Yenikapı da sergilediğiniz kamuoyunca da bilinmektedir.



*İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşlar ve iştirak şirketleri tarafından 24 Haziran 2019-08 Kasım 2021 tarihleri arasında "Açık ihale" "Pazarlık Usulü" ve "Doğrudan Temin Usulü yani "ihalesiz" olmak üzere toplam kaç adet araç kiralanmıştır ve satın alınmıştır? *Bu tarihler arasında yapılan araç ihalelerinin haricinde, bazı ihalelerin içinde de "Araçların bulunduğu bilinmektedir. 24 Haziran 2019-08 Kasım 2021 tarihleri arasında kaç adet bu şekilde "araçlı ihale yapılmıştır ve toplamda kaç adet araç kiralanmıştır?"