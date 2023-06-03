3 aylık hamile Hazal’ı, 97 yerinden bıçaklayan sanığın iyi hal manevrası

Hazal Alpyörük'ün öldürüldüğü cinayetle ilgili yargılamaya Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Meşe ve avukatı katılırken öldürülen Hazal Alpyörük'ün yakınları ve avukatları duruşmaya gelmedi. Verdiği ifadesinde pişmanlık duyduğunu iddia eden Meşe, "Hakim bey Hazal'ı namusum ve şerefim için öldürdüm. Siz nasıl uygun görürseniz o benim için kabulümdür" dedi.