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Giriş Tarihi: 1.8.2023

3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
Çanakkale'nin merkeze bağı Kızılkeçili Köyü yakınlarında, 16 Temmuz'da çıkan ve 52 saatte kontrol altına alınan yangına ilişkin Orman Bölge Müdürlüğü ve Çanakkale Ziraat Odası'nca yapılan hasar tespit çalışması tamamlandı. 3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde 1200 hektarı verimli ve bozuk orman sahası ile 1300 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 2 bin 500 hektar alanın yandığı belirlendi. Yangında 20 büyükbaş ve 22 küçükbaş hayvan ile 87 arı kovanı, 29 bin 28 saman balyası, 4 bin 100 ot balyası, 480 çuval küspe, 28 ton hasat edilmiş buğday, 8 ağıl ve 7 ahırın zarar gördüğü raporlara geçti.

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3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
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