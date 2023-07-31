3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
ABONE OL
Çanakkale'nin merkeze bağı KızılkeçiliKöyü yakınlarında, 16Temmuz'da çıkan ve 52saatte kontrol altınaalınan yangına ilişkinOrman BölgeMüdürlüğü veÇanakkale ZiraatOdası'nca yapılan hasartespit çalışması tamamlandı.3 bin 500 futbol sahasıbüyüklüğünde 1200hektarı verimli ve bozukorman sahası ile 1300 hektarorman dışı alan olmaküzere toplam 2 bin 500hektar alanın yandığı belirlendi.Yangında 20 büyükbaşve 22 küçükbaş hayvanile 87 arı kovanı, 29 bin 28saman balyası, 4 bin 100 otbalyası, 480 çuval küspe,28 ton hasat edilmiş buğday,8 ağıl ve 7 ahırın zarargördüğü raporlara geçti.