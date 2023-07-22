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Giriş Tarihi: 23.7.2023

3 bin dekar arazı çekirgelere karşı ilaçlandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ayçiçeği tarlalarında görülen çekirge istilası ile mücadelede 3 bin dekar arazi ilaçlandı. İlaçlama çalışması arıların zarar görmemesi için akşam saatlerinde yapıldı

İHA
3 bin dekar arazı çekirgelere karşı ilaçlandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ayçiçeği tarlalarında görülen çekirge istilası üzerine Tekirdağ Valiliği koordinesinde bölgede yapılan incelemeden hemen sonra Tarım ve Orman Bakanlığınca bölgedeki üreticilere ücretsiz ilaç gönderildi. İlaçlama çalışması arıların zarar görmemesi için akşam saatlerinde yapıldı.



Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli de Hanoğlu Mahallesi'nde merada çekirge zararı ihbarı üzerine başlattığı inceleme çalışmalarını tamamlarken bölgede 3 bin dekar arazi ilaçlanarak tedbir alındı. Yapılan açıklamada, mera ve çevresinde bulunan ayçiçeği ekili alanlarda zarar tespit edilmediği, çiftçilerin tarlalarını kontrol etmeleri gerektiği, ekili alanlarda çekirge görülmesi durumunda yetkililere bilgi verilmesi konusunda uyarı yapıldı.

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3 bin dekar arazı çekirgelere karşı ilaçlandı
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