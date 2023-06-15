Haberler Yaşam Haberleri 3 çocuğuyla sokakta kaldı
Giriş Tarihi: 16.6.2023

3 çocuğuyla sokakta kaldı

Bursa’da 3 çocuk annesi Özlem Öner kirasını bir süre ödeyemeyince ev sahibiyle mahkemelik oldu. Mahkeme kararıyla evinden çıkarılan, evlatlarıyla parka sığınan Öner’in eşyaları da borçlarına karşılık haczedildi

3 çocuğuyla sokakta kaldı
Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan 3 çocuk annesi Özlem Öner (53) yürümekte zorluk çektiği için vefat eden babasından kalan parayla ve engelli maaşıyla geçinmeye çalışıyor. 10 yıl önce eşinden boşanan ve yüzde 50 engeli bulunan 3 çocuk annesi Öner, biriken borçlarından dolayı kiralarını ödemeyince ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla evden çıkarıldı. Borçlarına karşılık eşyalarına haciz konulan anne, evlatlarıyla sadece yanlarına aldıkları kıyafetler ile birlikte Çırpan Mahallesi'ndeki muhtarlığın yanında bulunan parka yerleşti. Günlerdir dışarda kalan gözü yaşlı annenin tek isteği evlatlarıyla başlarını sokabileceği bir yuva. 53 yaşındaki 3 çocuk annesi Özlem Öner, "Babamdan kalan maaşla geçinmeye çalışıyorduk. Çocuklarım okula gidiyordu. Borçlarımızdan dolayı bir dönemdir ne okula gidebiliyorlar ne de kiramızı ödeyebiliyoruz. Çocuklarım bana bakmak için çalışmak istiyor ama bu kez de yaşları küçük olduğu için onları işe almıyorlar. Sığınma evine başvurmak istedim ama bu kez de çocuklarımı bırakmak istemiyorum. Onlar da beni bırakmak istemiyor. Bizim tek isteğimiz ayrılmamak, başımızı bir hep beraber kalacağımız bir yere sokabilmek" diye konuştu. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarının görevine son verdi
Darbeci Albay Uzay Şahin yakalandı
SON DAKİKA HABERİ | Kamu işçilerine ödenecek ikramiye (ilave tediye) tarihleri belli oldu: Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP iyice karıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
Akşener’in eski danışmanı Özvarinli: “İYİ Parti'yi Akşener yönetmiyor! Bu gölge kabine…”
DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'lileri çıldırtacak hamle: Küçük ortaklar birleşiyor!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ROKETSAN duyurdu: Yüksek koruma, çoklu vuruş! Modüler Zırhlı Kule, Türk ordusunun hizmetine girdi
Atilla Taş’a 4 yıl 11 ay hapis talebi
ARKADAŞINA GÖNDER
3 çocuğuyla sokakta kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA