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Giriş Tarihi: 23.2.2024 11:13 Son Güncelleme: 23.2.2024 11:37

3 çocuk Bilecik’te otomobil çaldı, Bursa’da yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşları 12, 13 ve 15 olan 3 çocuk, camını kırarak çaldıkları otomobille yola koyuldu. Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan çocuklar kovalamaca sonucu yakalandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
3 çocuk Bilecik’te otomobil çaldı, Bursa’da yakalandı

Bozüyük ilçesinde gece saatlerinde bir otomobilin camını kıran 12 yaşındaki A.B, 13 yaşındaki D.A ve 15 yaşındaki Miran K isimli 3 çocuk, otomobili çalıştırıp kaçtı. Saat 01.20 sıralarında Bursa Ankara karayolu İnegöl girişinde devriye gezen polisler şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. İçinde 3 çocuk bulunan otomobil dur ihtarına uymadı.

Yaklaşık 7 kilometre süren kovalamacanın sonunda duran otomobilden yaya olarak kaçmaya çalışan çocuklar, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Aracın arka camını kırarak düz kontak yapıp çaldıkları araçla yakalanan 3 çocuk gözaltına alındı.

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3 çocuk Bilecik’te otomobil çaldı, Bursa’da yakalandı
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