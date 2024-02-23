3 çocuk Bilecik’te otomobil çaldı, Bursa’da yakalandı

Bozüyük ilçesinde gece saatlerinde bir otomobilin camını kıran 12 yaşındaki A.B, 13 yaşındaki D.A ve 15 yaşındaki Miran K isimli 3 çocuk, otomobili çalıştırıp kaçtı. Saat 01.20 sıralarında Bursa Ankara karayolu İnegöl girişinde devriye gezen polisler şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. İçinde 3 çocuk bulunan otomobil dur ihtarına uymadı.

Yaklaşık 7 kilometre süren kovalamacanın sonunda duran otomobilden yaya olarak kaçmaya çalışan çocuklar, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Aracın arka camını kırarak düz kontak yapıp çaldıkları araçla yakalanan 3 çocuk gözaltına alındı.