3 çocuk: Bilecik’ten çaldılar Bursa’da yakalandılar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, önceki gece bir otomobilin arka camını kıran 12 yaşındaki A.B., 13 yaşındaki D.A. ve 15 yaşındaki Miran K., aracı düz kontak yöntemiyle çalıştırıp kaçtı. Saat 01.20 sıralarında Bursa-Ankara karayolunun İnegöl girişinde devriye gezen polisler şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. İçinde 3 çocuk bulunan otomobil dur ihtarına uymadı. Yaklaşık 7 kilometre süren kovalamacanın sonunda duran otomobilden yaya olarak kaçmaya çalışan çocuklar, kısa sürede polis tarafından yakalandı. 3 çocuk gözaltına alındı.