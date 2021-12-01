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Giriş Tarihi: 2.12.2021

3 genç fidan kazada hayatını kaybetti

ABBAS ÇAKAR
3 genç fidan kazada hayatını kaybetti
Kocaelı'de meydana gelen kazada, park halindeki kamyona çarpan araçtaki 3 genç hayatını kaybetti. İzmit ilçesinde ehliyetini yeni aldığı öğrenilen Ahmet Macit (18) idaresindeki otomobil, Kandıra istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki kamyona çarptı. Kamyonun altına girerek hurdaya dönen aracı görenler, emniyet güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonun altına girip kağıt gibi ezilen otomobilin içerisinde sıkışan yaralıları çıkartmak için seferber oldu. Araçtan çıkartılan sürücü Ahmet Macit, Sevban Tuna Sarı (18) ve Emirhan Turhal'ın (21) yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesetler otopsi için morga kaldırıldı. Acı haberi alan gençlerin yakınları sinir krizleri geçirdi.

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3 genç fidan kazada hayatını kaybetti
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