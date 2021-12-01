3 genç fidan kazaya kurban gitti

İzmit İlçesi Yenişehir Mahallesi Otogar Sapağı mevkii Kandıra İstikametinde, akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Ehliyetini yeni aldığı öğrenilen Ahmet Macit(18) idaresindeki 41 RR 510 plakalı otomobil, Kandıra istikametine seyir halindeyken, henüz öğrenilemeyen bir nedenden kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 41 AIK 568 plakalı kamyona çarptı.

Hızlı olduğu için kamyonun adeta altına girerek hurdaya dönen aracı görenler, hemen 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 GENÇ DE YAŞAMINI YİTİRDİ



Olay yerine kısa sürede gelen İtfaiye ekipleri, kamyonun altına girip adeta kağıt gibi ezilen otomobil içerisinde sıkışan yaralıları çıkartmak için çalışma başlattı. Yapılan müdahale ile araçtan çıkartılan sürücü Ahmet Macit, Sevban Tuna Sarı(18) ve Emirhan Turhal(21)'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler adli işlemler için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, hurdaya dönen otomobil ise çekici ile otoparka çekildi. Kaza ile ilgili geniş çalı soruştruma başlattı.