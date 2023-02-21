3 genç kızın öldüğü kazada yeni gelişme

'KIZIMIZ ARABA SÜRMEYİ BİLMEZ'

Yaşanan süreci anlatan Gökgün ailesinin avukatı Samed Sırma, "Ailemizin, 'Sürücü benim kızım değil' söylemleri üzerine biz bu konuda yoğunlaşmak istedik. Ailemiz 'Bizim kızımız araba sürmeyi bilmez, biz araba sürerken dahi arka koltukta otururdu' dediler. Babası, 'Ön koltukta oturduğuna bu zamana kadar hiç şahit olmadım. Kızımda panik atak var, kesinlikle raporun yanlış tutulduğuna inanıyorum, benim kızım arabayı sürmez' diye beyanda bulununca biz bunun üzerine kamera kayıtlarının incelenmesi için savcılığa talepte bulunduk. Savcılık kamera kayıtlarının incelenmesi talebini reddetti. Daha sonra açtığımız delil tespiti davasıyla kamera kayıtlarına ulaştık. Kamera kayıtları geldiğinde savcılık dosyasında sunduk. Bizim harici olarak kendi gözlemlerimizde araştırdığımızda sürücünün Miray Kesici olduğuna kanaat getirdik. Sunduğumuz belgelerle savcı da dosyayı bilirkişiye gönderdiğinde, bizim kanaatine vardığımız sürücü doğrulanmış oldu" dedi.