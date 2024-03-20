3 ilde ulaşıma kar engeli! 446 mahalle ve mezranın yolu kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipiden dolayı 446 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde kar ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Su baskınından etkilenen birçok ev ve iş yerlerine belediye ekipleri müdahale etti.

Belediye karla mücadele ekipleri, ana cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.