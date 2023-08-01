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Giriş Tarihi: 2.8.2023

3 kardeş de suç makinesi çıktı

Esenyurt’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii baskınıyla ilgili, 4 zanlı ve onlara yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 5 kişiyle birlikte gözaltı sayısı 9’a yükseldi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
3 kardeş de suç makinesi çıktı
İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii baskınıyla ilgili 4 zanlı ve onlara yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 5 kişiyle birlikte gözaltı sayısı 9'a çıktı. Ayağından yaralı olarak ilk gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Murat Özer, Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Diğer şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorguları ise sürüyor.



3 KARDEŞİN DE KAYITLARI VAR
Şüpheli Tarık Özer'in (42) bir, kardeşi Servet Özer'in (37) 9, Murat Özer'in (39) ise 3 kez polise geliş kaydının olduğu öğrenilirken Azat Özer'in (18) ise poliste kaydının olmadığı öğrenildi. Olayda asıl silahı kullanan olduğu belirlenen Tarık Özer ilk ifadesinde; "625 bin lira alacağım vardı. Cantürk Erzen, sosyal medya üzerinden beni, çevreme karşı küçük düşürücü ve rencide edici paylaşımlarda bulunmuştu. Konuşmak için gittim. Bir anda olay gerçekleşti. Pişmanım ve üzgünüm" dediği iddia edildi.



DENETİMLER SÜRÜYOR
Öte yandan yaşanan asayiş olayının ardından İstanbul Emniyeti Esenyurt'a adeta çıkarma yaptı. İlçe genelinde başlatılan asayiş ve huzur denetimleri önceki akşam da sürdü. Denetimlerde durdurulan araçlar ve araçlarda bulunan yolcular tek tek arandı, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

BABA ERZEN'E İLK KURŞUNUN AZMETTİRİCİSİ SUÇLAMASI
Türkıye'nin gündemini sarsan Esenyurt'taki tekel bayii vahşetinde hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen'in ifadesi alındı. Büyük oğlu Mehmet Erzen'in geçtiğimiz mart ayında Murat Özer'i hilti kavgasında ayağından vurmasıyla ilgili ifade veren baba Erzen, Özer'in vurulması için oğlunu azmettirdiği iddiasıyla adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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3 kardeş de suç makinesi çıktı
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