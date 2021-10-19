3 kavga 3 ölüm

AYDIN
ve Antalya
'da yaşanan kavgalarda, 1'i 16 yaşındaki genç, 3 kişi yok yere hayatını kaybetti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde okul çıkışında iki öğrenci arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Boran Sönmez, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis, kendisinin de bıçakla yaralandığı ileri sürülen Z.K.'yi arıyor. Yine Aydın'ın Germencik
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Yeni Mahalle Ardıç Sokak'ta, Cüneyt Üşüntü (27) ile M.A.B. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.A.B, tabancayla ateş ettiği Üşüntü'yü yaraladı. Hastaneye kaldırılan Üşüntü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Antalya'nın Alanya ilçesinde ise 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. (35) ile M.G. (26) silahla yaralandı. M.G. olay yerinde yaşamını yitirdi, M.Y. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.