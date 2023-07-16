3 kişi elektrik akımına kapılarak öldü

Antalya'da Su ve Atık Su İşleri (ASAT) kanalizasyon terfi istasyonuna bakım yapmak için giren 3 kişi elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi.Olay önceki akşam Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. ASAT kanalizasyon terfi istasyonuna bakım için gelen işçiler Fırat Çiçek ile Emin Akyüz, istasyona indi. Elektrik akımına kapılan işçilerin yardım çığlıklarını duyan Mahmut Yıldırım adlı vatandaş da istasyona indi. Elektrik akımına kapılan işçiler ve vatandaş, hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları ile çıkartılan 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ölüm haberi alan 3 kişinin yakınları gözyaşlarına boğuldu.