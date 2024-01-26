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Giriş Tarihi: 27.1.2024

3 kişilik aile asansör olmadığı için ölmüş

DHA
3 kişilik aile asansör olmadığı için ölmüş
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ölen aynı aileden 3 kişinin, asansörü yapılmadığı için üstgeçidi kullanamadığı ortaya çıktı. Fatma Nur Öcal'ın, kızının bulunduğu bebek arabası ve merdiven çıkmakta zorlanan annesi ile asansör olmayınca yoldan karşıya geçmek zorunda kaldığı belirtildi. Kazanın meydana geldiği yerde işyeri bulunan Öcal ailesinin de akrabası olan Nuray Karademir (47), üstgeçit 3 yıl önce yapılırken asansör boşluğunun da yapıldığını; ancak asansörün monte edilmediğini söyledi. Kandemir, "Bebek arabası var, annesi de yaşlı olduğu için üstgeçitten geçememiş. Zaten normalde de insanlar geçemiyor. Asansör yok. İnsanlar yolu kullanıyorlar. Üstgeçidin merdivenleri çok dik, yaşlı insanlar çıkamıyor. Buraya asansör yapılmalı" dedi.

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3 kişilik aile asansör olmadığı için ölmüş
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