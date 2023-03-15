3 kişinin öldüğü 27 yolcunun yaralandığı kazada sürücü için istenen ceza belli oldu

Ankara'dan İstanbul'a yolcu taşırken, TEM Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Kuzuörendağlı Köyü mevkiinde, kullandığı yolcu otobüsünün 97 metre bariyerlere çarpıp sürüklenmesi sonrası devrilen kazada, Ayşe Özdemir, karı koca Dursun Çakmak ve Kadriye Çakmak, olay yerinde hayatını kaybetmişti. 27 yolcu ise yaralanmıştı.

Korkunç kazadan sonra Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanmasına başlanılan yolcu otobüsünün sürücüsü Doğan Köstekli, ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek; "Ölenlerin ailelerinden ve yaralılardan çok özür dilerim. Böyle bir kazaya sebebiyet vermek istemezdim. Hatta burunlarının bile kanamasını istemezdim. Ben 10 yıl muavinlik ve 2 yıldır da yolcu otobüsü şoförlüğü yapıyorum. Kazadan az önce otobüsümün sağ ön lastiği patladı. Ben patlama sesini duydum ama direksiyon hakimiyetini kaybettim ve bariyerlere çarparak, sürüklenmeye başladık. Sonra araç devrildi. Hemen elime çekici alarak camları kırıp yolcuları tahliye etmeye başladım. Sir anda ambulans, jandarma ve polis araçları geldi ve bende kendimden geçtim. Bilerek olmadı. Çok üzgünüm" diyerek kendisini savundu.

3 yolcunun ölümü ve 27 yolcunun yaralanmasına neden olan kazada, ağır yaralanan 26 yaşındaki Kübra Yüksel, otobüs sürücüsünün en ağır şekilde ceza almasını isteyerek; "Olay günü nişanlımla birlikte yolculuk yapıyordum. İkimizde de emniyet kemeri takılıydı. Birde anda otobüs bariyerlere çarparak sürüklenmeye başladı. Bariyer bir anda benim oturduğum koltuğa kadar gelip benim ağır yaralanmama neden oldu. 26 gün yoğun bakımda kaldım. 3 defa ameliyat geçirdim ve genç olduğum için sağ bacağım kesilmekten kurtuldu. 3 aydır tedavim sürüyor. Tekerlekli sandalye ye şu an mahkumum. Önümüzdeki günlerde bir ameliyat daha geçireceğim. Bu sürücü hayatımı kararttı. Hastane masraflarını bile karşılayamaz hale geldim. Sürücünün en ağır ceza almasını istiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen; "Taksirle ölüme ve yaralanmalara neden olma" suçlamasıyla yargılanan sürücü Doğan Köstekli'nin duruşması, diğer tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Kaza sonrası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da meydana gelen kazaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaparak, "Bolu otoyolunda otobüs devrilmesiyle meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti; 2'si ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı. 27 kişinin tedavisine halen devam ediliyor. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye paylaşımda bulunmuştu.