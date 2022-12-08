3 kızını öldüren müezzin: Her cezaya razıyım

AKIL SAĞLIĞINA YENİ İNCELEME RAPORU BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden istenen adli tıp kurulu raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 17 Ocak'a ertelendi.

Sanık Göktaş'ın avukatı, önceki duruşmada, adli tıp kurumunun 'cezai ehliyetinin tam' olduğu belirlenen raporda bazı çelişkiler yer aldığını öne sürerek, bahse konu raporun yeniden alınması talep etmiş, mahkeme heyeti de talebi kabul ederek, raporun yenilenmesini istemişti.



'PSİKİYATRİK RAHATSIZLIĞIM VAR' DEMİŞTİ

Önceki duruşmada Emre Göktaş, "Böyle bir olaydan dolayı buraya gelmekten son derece pişmanım. Allah'tan affımı diliyorum. Olay günü düşüncem çocukları gezdirmekti. Çocuklarla gezdik, dolaştık. Bunun dışındaki yaşananları hatırlamıyorum. Jandarmaya götürüldüğümü hatırlıyor ancak ayrıntıları hatırlamıyorum. Öldürme olayını ne şekilde gerçekleştirdiğimi ve ne saikle yaptığımı hatırlamıyorum. Evlendikten sonra ilaç kullanıyorum. Psikiyatrik rahatsızlığım var. İlaç kullanmamın sebebi aşırı stres ve hafıza kaybı kaynaklıdır" demişti.