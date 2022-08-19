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Giriş Tarihi: 20.8.2022

3 şehir 3 cinayet

Ablalarının, boşandığı kocasına geri döndüğünü öğrenen kardeşler İstanbul’dan Sivas’a geldi. İki kardeş, pusu kurdukları eniştelerini öldürdü

3 şehir 3 cinayet
SİVAS'IN Şarkışla ilçesinde yaşayan bir önce Cengiz Sarı ile eşi bir süre önce boşandı. Gürün'deki ailesinin yanına giden eski eşi, birkaç gün önce Cengiz Sarı'ya geri döndü. Durumu öğrenen kayınbiraderleri Murat ve Hilmi D., İstanbul'dan Sivas'a gelip, eski enişteleri Cengiz Sarı'nın evinin önünde beklemeye başladı. Akşam iş çıkışı evine dönen Cengiz Sarı'ya kurşun yağdıran eski kayınbiraderler kaçtı. Sarı, kaldırıldığı hastanede ölürken, İstanbul'a dönmeye çalışan zanlılar, Kayseri'de yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı. Adana'da ise hırdavatçıda çalışan Bilal Özmen'in (22) husumetlileri olduğu öne sürülen iki kişi, motosiklet ile işyerine geldi. Şüphelilerden biri, Özmen'e tabancayla ateş açtı. Özmen ile patronu Nurullah Bilben, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Özmen öldü. Bilben'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde de önceki gece akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Burhan Güneş ve amcaoğlu İsmail Güneş vuruldu. Burhan Güneş olay yerinde ölürken, ağır yaralanan İsmail Güneş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ise Sevda Evli (39) isimli genç kadın, baraj gölü kenarında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Ali ALTUNTAŞ/ Fatma Nur AKKİŞİ-Ziya RAMOĞLUMehmet YILDIRIM-Tahir ÖZÇELİK

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3 şehir 3 cinayet
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