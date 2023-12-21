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Giriş Tarihi: 22.12.2023

3 Türk Stanford yolcusu

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
3 Türk Stanford yolcusu
Dünyanın en parlak 100 öğrencisi arasında yer alan Bahçeşehir Koleji öğrencileri Gülbin Atlı, Demir Sonar ve Elanu Karakuş, Stanford Üniversitesi'ne tam burslu kabul edilerek yeni bir başarıya imza attı. Diyarbakır, İzmir ve Ordu'da yaşayan 3 gencin başarısı, okullarına ve ailelerine gurur yaşattı.

HEDEFLERİ VAR
Diyarbakırlı öğrenci Gülbin Atlı, "Stanford'da makine mühendisliği okuyacağım. Bu bölümün çevresel sürdürebilirlik ve toplumsal refah için hayati bir önem taşıdığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İzmirli Demir Sonar ise, "Umutlarınızı yitirmeyin. Çabalamaya devam edin. Hayallerinizi gerçeğe çevirmek sizin elinizde" derken, Elanu Karakuş, "Üniversite deneyimime dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde başlayacağım için çok heyecanlıyım. Mühendislik üzerine eğitim alıp dünyada karşılaşılan problemlere teknik çözümler bulmak ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalışmak istiyorum'' şeklinde konuştu.

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3 Türk Stanford yolcusu
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