3 virüslü dönemde en büyük dert bitmeyen öksürük

Bu dönemde pandemi öncesinde hafif belirtilerle atlatılabilecek enfeksiyonlar daha ağır ve uzamış semptomlarla geçiriliyor. Nedeni pandemi sürecinde baskılanan virüslerin davranış şeklini değiştirmesi. Ekim ayından itibaren toplumda yaygın olarak influenza (grip), Kovid-19 ve RSV gibi virüsler tespit edildi. İnfluenza virüsü her sene kasım, ocak ve mart aylarında, aralarda iniş yapsa da 3 kez pik adı verilen yükseliş dönemleri gösterir. Ancak bu sene influenza, ekim ayından itibaren azalış göstermeden devam etti. Birden fazla virüsün rol oynadığı enfeksiyonlarla birlikte uzamış öksürük şikâyetlerinde artış gözlemledik.Öksürükler aylar boyunca sürebiliyor. Kronik öksürük, 4 haftadan uzun süren öksürük olarak tanımlanıyor. Alerjik çocuklarda hışıltı ve astım ataklarının en önemli tetikleyicileri arasında yer alan viral enfeksiyonlar sebebiyle bu sene alerji poliklinikleri ve acil başvurularında artış mevcut. Bu hastalıkları olanlar çok dikkat etmeli. Pandemi öncesi viral enfeksiyon görülme oranı yüzde 55 iken pandemi önlemleri ile bu oran yüzde 9.4'e gerilemişti. Bu yıl ise okullar da dahil olmak üzere ile solunum yolu enfeksiyonlarında giderek artış oldu ve bu oran tekrar yüzde 39.5'e yükseldi. Sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmeli. Kalabalık ortamlarda çok fazla kalınmamalı. Ortam iyi havalandırılmalı ve gerekli aşılar olunmalı.