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Giriş Tarihi: 12.1.2022 13:54 Son Güncelleme: 12.1.2022 14:01

3 yaralının uzlaşma teklifi çocukların yüzünü güldürdü

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
3 yaralının uzlaşma teklifi çocukların yüzünü güldürdü

Denizli’de kaza sonucu 3 kişiyi yaralayan sürücü yaralılarla uzlaşmaya gitti. Adalet Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Yargı Reformu kapsamında yapılan uzlaşma sonucunda yaralıların talebi üzerine sürücü ihtiyaç sahibi 80 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımı yaparken, 100 fidan bağışı ve Kızılay’dan da ilk yardım eğitimi aldı.

Adalet Bakanlığının Yargı Reformu kapsamında daha etkin hale getirdiği, mağdurların haklarının korunması ve kamuya yararlı edimlerle suç faillerinin topluma kazandırılmasını amaçlayan uzlaştırma yöntemi Denizli'de de uygulandı. 2021 yılı Ağustos ayında Merkezefendi ilçesinde otomobil sürücüsü Ahmet Sarıdemir direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısında bulunan restorana girerek 3 kişiyi yaralamıştı.

3 YARALI SÜRÜCÜYLE UZLAŞMAYA GİTTİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada uzlaştırmaya gidildi. "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanan Sarıdemir, kazada yaralanan Bensu Kaska, Prof. Dr. Yakup Kaska ve Doç. Dr. Arzu Kaska'nın talebi üzerine Zehra Nihat Moralıoğlu Ortaokulu'nda okul idaresinin belirlediği 80 öğrenciye yardım yapması, 100 adet fidan bağışında bulunması ve Kızılay'dan ilkyardım eğitimi almasını istedi.

UZLAŞMA ÇOCUKLARI MUTLU ETTİ

Sürücü Sarıdemir Kaska ailesinin uzlaşma isteğini kabul ederek 80 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımı yaparken 100 adet fidan bağışı ve Kızılay'dan da ilkyardım eğitimi aldı. Alınan mont ve ayakkabılar ise Kaska ailesi vasıtası ile ihtiyaç sahibi 80 öğrenciye dağıtıldı. Adalet Bakanlığı'nın hayata geçirdiği bu sistem sayesinde ihtiyaç sahibi çocukların yüzü güldü.

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3 yaralının uzlaşma teklifi çocukların yüzünü güldürdü
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