3 yıl konuşamadı, iyileşince işaret dili eğitmeni oldu

30 yaşındaki Ezgi Sarı, AA muhabirine, çok ciddi bir boğulma tehlikesi yaşadığını, bir süre yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. Yoğun bakımdayken doktorların, ailesine yaşamasının zor olduğunu söylediğini belirten Sarı, "Aileme yoğun bakımdayken uyanamayacağım, her şeye hazırlıklı olmaları söylenmiş. Milyonda bir ihtimalmiş, uyandım. Daha sonra ilaç tedavisiyle ilk önce ciğerlerimdeki tahribat giderildi." dedi.

Sarı, uyandığında sadece gözlerini kıpırdatabildiğini, vücudunu oynatamadığını, adeta hayata yeniden başlangıç yaptığını anlattı. Soluk borusundaki tahribat nedeniyle konuşamamanın zorluğunu tedavi sürecinde anladığını dile getiren Sarı, "İnsanlarla bu süreçte göz teması ile, el hareketleriyle iletişim kurmaya başladım. Sesimin olmayışı ve insanlara derdimi anlatamamam beni çok etkiledi. Bunun üzerine sağlığıma kavuştuktan sonra işaret dili eğitimi almaya karar verdim çünkü insanlara ses olmak istiyordum." diye konuştu.

Sarı, ilk eğitimini Fatsa ilçesinde aldığını, daha sonra eğitime Ankara'da devam ettiğini kaydederek, 2 yıllık eğitim sonrası gerekli belgeleri alarak işaret dili tercümanı ve eğitmeni olarak çalışmaya başladığını söyledi. Konuşabilmenin çok önemli olduğuna işaret eden Sarı, "Şu anda işitme engelli bir insanla iletişim kurduğumda dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Onların sesi olmak ve derdini anlatabilmek, bir ortamda iletişimlerini kolaylaştırmak, hayatın her alanında onlara dokunabildiğimde çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.