3 yıllık eğitimle otizmi yendi

Konya'da yaşayan, 2.5 yaşında konulan otizm tanısı sonrası 3 yıldır özel eğitim alan 6 yaşındaki Muhammet Emin Dağdeviren ve ailesi "iyileşme" sevinci yaşıyor. Ailesi, 2,5 yaşında otizm tanısı konulan Muhammet Emin Dağdeviren'i Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'na (SOBE) getirdi. SOBE'ye geldiğinde kendini ifade etme becerisi olmayan ve çeşitli davranış bozuklukları gösteren Muhammet Emin, burada 3 yıl çeşitli eğitimler aldı. Eğitimler ve özel ilgi sonucu otizm belirtileri ortadan kalkan küçük Muhammet ve ailesi, SOBE'den mezun olmanın sevincini yaşadı. Özlem Dağdeviren, "Gözle görülür değişiklikler var çocuğumda. Artık anlatmaya, arkadaşlarıyla oynamaya, parka götürünce kaçmamaya, benimle oturup sohbet etmeye başladı. Bunları gördükçe bir anne olarak çok mutlu oldum. SOBE bize çok şey kattı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugüne geldik, bugün oğlumun mezuniyeti var. Çok mutluyum, çok şükür otistik raporu kalktı ve artık hiçbir korkum yok" dedi. AA