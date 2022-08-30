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Giriş Tarihi: 30.8.2022 07:28

30 Ağustos Eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller takvimi arasında yer alıyor. Bu nedenle; ilaç temini yapmak isteyen vatandaşlar “30 Ağustos Eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu?” sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan; nöbetçi eczane listesi de bu nedenle merak ediliyor. Peki; eczaneler bugün açık mı kapalı mı? İşte yanıtı.

30 Ağustos Eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

"30 Ağustos Eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu?" sorularının yanıtları sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Eczaneden ilaç temini yapmak isteyenler hem nöbetçi eczane listesini hem de eczanelerin bugün açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki; eczaneler açık mı kapalı mı? İşte bilgiler.

30 AĞUSTOS SALI GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Salı günü resmi tatil olması nedeniyle eczaneler, bankalar, PTT ve diğer resmi kuruluşlar kapalı olacak. Vatandaşlara, o gün nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastaneler açık olacak fakat nöbetçi doktorlar ve sağlık görevlileri olacak.

Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin tek bir sayfada görebilmesine imkan sağlayan "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet'te açıldı.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların nöbetçi eczanelere erişimini kolaylaştırmak için yeni bir hizmeti hayata geçirdi.

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet kapısında açıldı.

Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'teki sayfada yer alacak. Vatandaşlar, burada nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek.

TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti, uygulamada, "Yeni Eklenen Hizmetler" bölümünde yer alıyor. Vatandaşlar ayrıca e-Devlet uygulamasının arama motorundan "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" sayfasına girerek, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczaneleri tek bir sayfada görebilecek.

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30 Ağustos Eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu?
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