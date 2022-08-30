"30 Ağustos Eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu?" sorularının yanıtları sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Eczaneden ilaç temini yapmak isteyenler hem nöbetçi eczane listesini hem de eczanelerin bugün açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki; eczaneler açık mı kapalı mı? İşte bilgiler.