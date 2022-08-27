Haberler Yaşam Haberleri 30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü olacak?
Giriş Tarihi: 27.8.2022 17:47

30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü olacak?

30 Ağustos tatil mi sorusu, yoğun iş temposuyla çalışan özel sektör çalışanları tarafından sıklıkla soruluyor. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını temsilen Zafer Bayramı adı altında kutlanan gün için sürekli olarak 30 Ağustos resmi tatil mi sorusu yöneltiliyor. Bir de bir gün öncesi için 29 Ağustos yarım gün tatil mi sorusu sıklıkla sorulmakta. Peki, 30 Ağustos tatil mi? İşte detaylar!

30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü olacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşıyor. Türkiye'nin kuruluşunda çok önemli bir yeri olan Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması 30 Ağustos Zafer Bayramı ile anılıyor. Resmi bayramlar tatil olurken, 30 Ağustos tatil mi sorusu soruluyor. Eğer 30 Ağustos resmi tatil ise bütün iş yerleri o gün kapalı olması gerekiyor. Çalışan iş yerleriyse işçilere ek mesai vermek zorunda. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? İşte detaylar!

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos 2022 bu sene Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.

Büyük Taarruz zaferinin kutlamaları tüm Türkiye'de gerçekleşirken o gün çalışanlar için tatil günü sayılacak.

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Dini ve milli bayramlardan bir önceki günün yarım gün tatil olarak değerlendirilmesi 29 Ağustos için de sorgulamalara sebep oldu.

Ancak 29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Yarım gün olarak değerlendirilmeyecek.

2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı: Salı (1 gün)

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma – Cumartesi (1,5 gün)

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30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü olacak?
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