30 bin bebeğin bezini valilik karşılayacak

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte başlattıkları "GözBEBEĞİM İstanbul" projesi kapsamında, kentte 30 bin bebeğin bez ihtiyacının karşılanacağını söyledi. "GözBEBEĞİM İstanbul" projesinin tanıtımı kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantıda konuşan Gül, Valilik öncülüğünde aile akademisi oluşturduklarını, bu akademinin evlilik öncesi, evlilik süreci ve sonrası olmak üzere ailenin güçlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetler yürüteceğini aktardı. Vali Gül, bebek sahibi olan ailelerin bir nebze olsa ekonomik anlamda yüklerini hafifletmek için bu projeyi uygulayacaklarını vurguladı. Valiliğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı ailelerde 30 bin bebek olduğunu, bez yardımının 24 ay ve altındaki bu bebeklere yapılacağına dikkati çeken Gül, "Aileye giren gelir nüfusa bölündüğünde asgari ücretin 3'te birinden daha azsa bizim hedef kitlemizi oluşturuyor. Aileler, kaymakamlıklar koordinesinde kendilerine verilecek alışveriş kartlarını, anlaşmalı marketlerde sadece bez için kullanabilecekler" dedi.