30 bin liralık telefonunu düşürdü, yoldan geçen aile telefonu işte böyle çaldı

Olay, Cebeci Mahallesi T Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobilini park edeceği yerde bulunan taşı kaldırmak isteyen Ferhat Matman, o sırada 30 bin lira değerindeki cep telefonunu düşürdü. Telefonun düştüğünü fark etmeyen Matman, iş yerine girdi. Bir süre sonra telefonunu bulamayan Matman, çevreyi aradı. Ancak telefonu bulamayınca güvenlik kameralarını izledi. Matman, görüntülerde telefonu düşürdüğünü ve kendisinden kısa süre sonra yanında bir kadın ve çocukla birlikte yoldan geçen bir kişinin telefonu bularak cebine koyduğunu gördü. Matman bunun üzerine polise giderek telefonu alan kişinin bulunması için şikayetçi oldu.