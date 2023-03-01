30 bin liralık telefonunu düşürdü, yoldan geçen aile telefonu işte böyle çaldı

Olay, Cebeci Mahallesi T Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobilini park edeceği yerde bulunan taşı kaldırmak isteyen Ferhat Matman, o sırada 30 bin lira değerindeki cep telefonunu düşürdü. Telefonun düştüğünü fark etmeyen Matman, iş yerine girdi. Bir süre sonra telefonunu bulamayan Matman, çevreyi aradı. Ancak telefonu bulamayınca güvenlik kameralarını izledi. Matman, görüntülerde telefonu düşürdüğünü ve kendisinden kısa süre sonra yanında bir kadın ve çocukla birlikte yoldan geçen bir kişinin telefonu bularak cebine koyduğunu gördü. Matman bunun üzerine polise giderek telefonu alan kişinin bulunması için şikayetçi oldu.
Telefonun sahibi Matman, "Dün aracı park ederken taşın yolda olduğunu gördüm. Taşı çekerken telefonu düşürdüm. Telefon düştükten sonra arkamdan gelen bir aile telefonu yerden alıyor, hiç sağa sola bakmadan cebine koyuyor. Telefon düştükten 5 dakika sonra aradık ancak ulaşamadık. Zaten köşeyi dönünce telefonu kapatıyor. Benim düşürdüğümü görmemiş olabilir. Ancak iyi niyet yok. İyi niyet olsaydı bir çevreye bakar sahibini arardı.
Zaten köşeyi döner dönmez kapatıyorlar. Telefonun güncel fiyatı 30 bin lira. Görüntüler elimizde, polise giderek şikayetçi olduk" dedi. Öte yandan telefonun yoldan geçen kişi tarafından bulunup, alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen 3 kişiden birinin telefonu düştüğü yerden alarak cebine koyduğu anlar yer aldı. Polis telefonun bulunması için çalışma başlattı.