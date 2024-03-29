30 bin TL dolandırdı 96 bin TL ceza aldı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan tutuksuz yargılanan sanık İbrahim Demir Yarıkkaya (18) SEGBİS sistemiyle katıldığı duruşmada, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek "Bu olaydan önce içerisinde cüzdanım, kimlik kartım ve banka kartlarımın bulunduğu çantam kayboldu. Ben 18 yaşındayım. Bu yaşta bu suçu işlemem doğru değildir ve işlemedim de. Böyle işlerle alakam olmaz. Bu işi çantamı çalan veya bulan kişi veya kişiler yapmıştır. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum. Kesinlikle sahte hesap açarak şikayetçiyi dolandırmadım. Kendisini tanımam bile" diyerek kendisini savundu.

Duruşmaya müştekil sıfatıyla katılan Ünal Gürdal da İnstagram'da gördüğü kiralık villa ilanına inandığını ve 30 bin lira gönderdiğini belirterek, "İnstagram hesabımdan 'villaskykalkan' isimli kullanıcının profilinde gördüğüm kiralık villa ilanı üzerine sanıkla görüştüm. 30 bin lira anlaştık ve parayı sanığın hesabına gönderdim. Sanık benden kiralama bedelinin dışında sigorta parası da göndermemi isteyince dolandırıldığımı anladım ama 30 bin liram gitti. Sanıktan şikayetçiyim. Paramın geri verilmesini istiyorum" dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz sanık İbrahim Demir Yarıkkaya'nın dolandırıcılık suçunu işlediğine kanaat getirerek 4 yıl 2 ay hapis cezası ve 96 bin 860 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanık 30 bin lira dolandırmasına karşılık 3 katı para cezası alması sanığı şok etti.