30 saatlik can pazarı: Ölürüm diye düşündüm

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde 2 yıldır felsefe öğretmeni olarak görev yapan Seher Güllüce, okula giderken geçirdiği kaza sonucu yuvarlandığı uçurumdan 30 saat sonra kurtarıldı.
Şehir merkezinde oturan Öğretmen Güllüce, 70 kilometre mesafedeki Bayramiç ilçesindeki okula gitmedi. Seher Güllüce'yi okulda göremeyen mesai arkadaşları, Güllüce'ye telefonla da ulaşamayınca durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi.
TELEFON SİNYALİ TESPİT EDİLDİ
Polis, Güllüce'nin en son önceki gün sabah 07.30 sıralarında merkeze bağlı Erenköy yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını tespit etti. Kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri arama çalışmalarını Seher öğretmenin en son telefon sinyalinin alındığı Ezine ilçesi yakınlarına kaydırdı.
30 SAAT SONRA ÖĞRETMENE ULAŞILDI
Seher Güllüce'nin kaza yapmış olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, öğretmenin otomobilini dün saat 13.30 sıralarında Ezine ilçesi yakınlarındaki Derbent mevkiinde uçuruma yuvarlanmış halde buldu. Bariyerlere çarpıp takla atan otomobilin ormanlık alana uçtuğu tespit edildi. Ezine Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından yaralı halde araçtan çıkarılan Seher Güllüce, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
12 KIRIK TESPİT EDİLDİ
Seher öğretmenin hurda yığınına dönen araçta 30 saat aç ve susuz yardım beklediği ortaya çıktı. Kaburgaları, köprücük kemiği ve omuriliğinde 12 kırık tespit edilen Güllüce, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
"ÖLECEĞİM" DİYE DÜŞÜNDÜM
Otomobiliyle seyir halindeyken biranda gözlerinin karardığını söyleyen Seher Güllüce, "Kendime geldiğimde kıpırdayacak durumda değildim. Araca sıkışmıştım, hareket edemiyordum. Acıdan bağıracak halim de yoktu. Telefonum çalıyordu ama açamıyordum. Saatler ilerledikçe ümidimi kestim burada "Ölürüm" diye düşündüm. Çok şükür buldular." dedi.