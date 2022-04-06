30 saatlik can pazarı: Ölürüm diye düşündüm

12 KIRIK TESPİT EDİLDİ

Seher öğretmenin hurda yığınına dönen araçta 30 saat aç ve susuz yardım beklediği ortaya çıktı. Kaburgaları, köprücük kemiği ve omuriliğinde 12 kırık tespit edilen Güllüce, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

"ÖLECEĞİM" DİYE DÜŞÜNDÜM

Otomobiliyle seyir halindeyken biranda gözlerinin karardığını söyleyen Seher Güllüce, "Kendime geldiğimde kıpırdayacak durumda değildim. Araca sıkışmıştım, hareket edemiyordum. Acıdan bağıracak halim de yoktu. Telefonum çalıyordu ama açamıyordum. Saatler ilerledikçe ümidimi kestim burada "Ölürüm" diye düşündüm. Çok şükür buldular." dedi.