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Giriş Tarihi: 6.4.2022 09:31 Son Güncelleme: 6.4.2022 10:12

30 saatlik can pazarı: Ölürüm diye düşündüm

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
30 saatlik can pazarı: Ölürüm diye düşündüm

Çanakkale’de iki gündür kendisinden haber alınamayan felsefe öğretmeni Seher Güllüce (49), otomobiliyle İntepe mevkiinde uçuruma yuvarlanmış halde bulundu. Kazadan 30 saat sonra hurda yığınına dönen araçtan sağ çıkartılan öğretmenin vücudunda 12 kırık tespit edildi.

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde 2 yıldır felsefe öğretmeni olarak görev yapan Seher Güllüce, okula giderken geçirdiği kaza sonucu yuvarlandığı uçurumdan 30 saat sonra kurtarıldı.

Şehir merkezinde oturan Öğretmen Güllüce, 70 kilometre mesafedeki Bayramiç ilçesindeki okula gitmedi. Seher Güllüce'yi okulda göremeyen mesai arkadaşları, Güllüce'ye telefonla da ulaşamayınca durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi.

POLİSLER ARAMA BAŞLATTI

Seher öğretmen, ağabeyi Ahmet Güllüce'nin de kardeşine ulaşamamasının ardından Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Seher Güllüce için arama çalışması başlattı.

TELEFON SİNYALİ TESPİT EDİLDİ

Polis, Güllüce'nin en son önceki gün sabah 07.30 sıralarında merkeze bağlı Erenköy yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını tespit etti. Kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri arama çalışmalarını Seher öğretmenin en son telefon sinyalinin alındığı Ezine ilçesi yakınlarına kaydırdı.

30 SAAT SONRA ÖĞRETMENE ULAŞILDI

Seher Güllüce'nin kaza yapmış olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, öğretmenin otomobilini dün saat 13.30 sıralarında Ezine ilçesi yakınlarındaki Derbent mevkiinde uçuruma yuvarlanmış halde buldu. Bariyerlere çarpıp takla atan otomobilin ormanlık alana uçtuğu tespit edildi. Ezine Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından yaralı halde araçtan çıkarılan Seher Güllüce, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

12 KIRIK TESPİT EDİLDİ

Seher öğretmenin hurda yığınına dönen araçta 30 saat aç ve susuz yardım beklediği ortaya çıktı. Kaburgaları, köprücük kemiği ve omuriliğinde 12 kırık tespit edilen Güllüce, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

"ÖLECEĞİM" DİYE DÜŞÜNDÜM

Otomobiliyle seyir halindeyken biranda gözlerinin karardığını söyleyen Seher Güllüce, "Kendime geldiğimde kıpırdayacak durumda değildim. Araca sıkışmıştım, hareket edemiyordum. Acıdan bağıracak halim de yoktu. Telefonum çalıyordu ama açamıyordum. Saatler ilerledikçe ümidimi kestim burada "Ölürüm" diye düşündüm. Çok şükür buldular." dedi.

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30 saatlik can pazarı: Ölürüm diye düşündüm
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