Haberler Yaşam Haberleri 300 binlik Porche kavgası
Giriş Tarihi: 8.7.2023 06:51

300 binlik Porche kavgası

İstanbul Sarıyer'de yaşayan grafik tasarımcı Hazal A'nın (32), sahibi olduğu Porsche marka lüks aracı trafikte seyir halindeyken aniden arızalandı. Genç kadın, aracını çekici yardımıyla Maslak'taki bir tamirciye götürdü.

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
300 binlik Porche kavgası

Eve gidip aracının tamir olmasını bekleyen Hazal A, tamircinin 300 bin lira gibi yüksek miktardaki tamir masrafını öğrenince şoke oldu. İddiaya göre aracının tamir edilmesini istemeyen genç kadın, aracını çekici yardımıyla geri almak istedi. Oto tamirci ise aracın tamir edildiğini ileri sürerek, tamir ücretini talep etti. Tamirhaneye gittiğinde aracını bulamayan kadın, dükkân sahibi Alpaslan Y'yi arasa da ulaşamadı. Aracının iade edilmesini isteyen kadının tüm ısrarlarına rağmen aracı tamir eden tamirci, aracı vermeyi reddetti.

ARACIMI MEN EDİN
Bir süre sonra aracının ruhsat sahibi olan kadına, trafik cezaları gelmeye başladı. Kaçak geçiş, hız ve park cezalarıyla karşı karşıya kalan kadın, savcılığa başvurarak yardım istedi. Aracının oto tamirci tarafından kullanıldığını ve aracının trafikten men edilmesini isteyen kadının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Doktordan, hakime “Beni ayakta dinle” azarı!
Nasuh Mahruki’nin başörtüsü düşmanlığı: Atatürk Türkiye'sinde bu asla olamazdı! Tepkiler çığ gibi...
ABD'de korkunç tablo: 2022'de 110 bin kişi aşırı doz uyuşturucudan öldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklama: Teröriste kucak açana onay veremeyiz
Destek ödemeleri bugün yapılacak
Son dakika: Yükseköğretim Kurulundan “azami süre” kararı
Emir Ortakaya, Fenerbahçe'yi mest etti!
Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe
ARKADAŞINA GÖNDER
300 binlik Porche kavgası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA