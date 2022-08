300’e yakın Türk TIR’ı günlerdir sınırda bekliyor: İhracatçıya Bulgar eziyeti

Türkiye'nin, Avrupa ülkelerine ihracatındaki en önemli geçiş noktası olan Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Sınır Kapısı'nda 300'e yakın TIR, Bulgaristan'daki analizlerin yapıldığı laboratuvarın kapalı oluşu nedeniyle 3 gündür bekletiliyor. İhracatçılar, bekleyen TIR sayısının giderek arttığını, çoğunda bulunan yaş meyve ve sebze ürünlerinde çürüme tedirginliği yaşandığını açıkladı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Sınır Kapısı'nda şu an geçişlerin durduğunu, 3 gündür TIR'ların geçemediğini, kuyruğun her gün uzadığını söyledi. Sorunun Bulgaristan kaynaklı olduğunu belirten Doğan, "İhracatçımız büyük zararla karşı karşıya, ihracat durma noktasına geldi. Bu sorun kısa sürede çözülmezse çiftçimiz de büyük zarar görecek" dedi. Türkiye'den tüm Avrupa ülkelerine yapılan ihracatta, ürünlerin Bulgaristan'daki laboratuvarda analiz edildiğini belirten Doğan, "Bu laboratuvarı özel bir firma işletiyordu. Sonrasında hükümet el koydu ve kendi işletmeye başladı. Ancak haziran ayında Bulgaristan'da hükümet düştü, sonrasında firma hükümetin laboratuvara el koyma kararına karşı dava açtı. Şu anda ise laboratuvarı ne firma ne de devlet işletiyor. Bu yüzden 3 gündür bütün TIR'larımız sınır kapısında bekletiliyor" dedi. DHAKAPIKULE Sınır Kapısı'nda günlerdir araçları ile parklarda bekleyen TIR sürücüleri, ürünlerinin bozulma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, soruna çözüm bulunmasını istedi. Malatya'dan yüklediği kayısıyı Almanya'ya götüren TIR sürücüsü Mehmet Ali Doğan, "Biz de burada bekliyoruz. 3 gündür burada termokingler bekliyor. Malatya'dan kayısı yükledim, Almanya'ya gideceğim. Bozulma tehlikesi var. 2-3 gün daha bu mal beklerse bozulacak. Antalya'dan Almanya'ya sebze taşıyan Süleyman Doğru ise, "3.5 gündür kapıda yatıyoruz, Bulgar'da çıkan sıkıntılar yüzünden. Daha ne kadar bekleyeceğimi bilmiyorum. Şu an daha analiz sahasına girip orada 3 gün doktor bekleyeceğiz. 3 gündür burada bekliyorum, 3 gün de içeride beklerim, toplam 6-7 gün. Bugün malı boşaltma adresimde olmam gerekiyordu" dedi.