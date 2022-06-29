300’ü aşkın filmde başrol oynadı

Gerçek ismi Fahrettin Cüreklibatur olan sanatçı, Hacı Yakup ile Halise Cüreklibatur çiftinin çocuğu olarak 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay Köyü'nde dünyaya geldi. Sanatçı, sırasıyla Eskişehir Necatibey İlkokulu, Eskişehir Ortaokulu ve Eskişehir Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Ardından İstanbul'a gelerek 1962'de İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Askerliğini Eskişehir'de yedek subay olarak yapan Arkın, bir dönem Adana ve civarında doktorluk yaptı.Aynı yıl Artist dergisinin yarışmasında birinci olan sanatçı, Halit Refiğ'in teklifi üzerine 1964'te "Gurbet Kuşları" adlı sinema filmiyle oyunculuğa başladı. Binicilik ve karate eğitimlerinin yanı sıra Medrano Sirki'nde akrobasi eğitimi de alan Arkın, öğrendiklerini "Malkoçoğlu" ve "Battalgazi" serilerinde beyazperdeye aktararak Türk sinemasında daha önce örneği görülmeyen bir tarz geliştirdi. Usta sanatçı, 1964'te ilk evliliğini, kendisi gibi doktor, sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yaptı. Çiftin kızları Filiz, 1966'da doğdu. Çift, 1968'de ayrıldı. Aynı yıl, Fahrettin Cüreklibatur olan isminin yerine Cüneyt Arkın sahne adını kullanmaya başladı. Cüneyt Arkın, 1969'da Betül Işıl ile nişanlandı. İkili 1970'te evlendi ancak 1971'de boşandı. Kısa süre sonra yeniden evlenen çiftin, Kaan ve Murat adını verdiği iki çocuğu oldu."4. Altın Koza Film Festivali" jürisi, 1972'de "Baba" filmindeki rolüyle Yılmaz Güney'i "En İyi Erkek Oyuncu" seçti. Ancak jüri, siyasi baskılar sonucu, "Yaralı Kurt" filmindeki performansıyla ikinci olan Arkın'ı "En İyi Erkek Oyuncu" olarak belirledi. Jürinin kararına tepki gösteren Arkın, ödülü reddetti. Kariyeri boyunca 300'ü aşkın filmde rol alan Arkın, yönetmenlik ve senaristlik de yaptı.