Haberler Yaşam Haberleri 300’ü aşkın filmde başrol oynadı
Giriş Tarihi: 29.6.2022

300’ü aşkın filmde başrol oynadı

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
300’ü aşkın filmde başrol oynadı
Gerçek ismi Fahrettin Cüreklibatur olan sanatçı, Hacı Yakup ile Halise Cüreklibatur çiftinin çocuğu olarak 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay Köyü'nde dünyaya geldi. Sanatçı, sırasıyla Eskişehir Necatibey İlkokulu, Eskişehir Ortaokulu ve Eskişehir Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Ardından İstanbul'a gelerek 1962'de İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Askerliğini Eskişehir'de yedek subay olarak yapan Arkın, bir dönem Adana ve civarında doktorluk yaptı.



İLK FİLMİ: GURBET KUŞLARI
Aynı yıl Artist dergisinin yarışmasında birinci olan sanatçı, Halit Refiğ'in teklifi üzerine 1964'te "Gurbet Kuşları" adlı sinema filmiyle oyunculuğa başladı. Binicilik ve karate eğitimlerinin yanı sıra Medrano Sirki'nde akrobasi eğitimi de alan Arkın, öğrendiklerini "Malkoçoğlu" ve "Battalgazi" serilerinde beyazperdeye aktararak Türk sinemasında daha önce örneği görülmeyen bir tarz geliştirdi. Usta sanatçı, 1964'te ilk evliliğini, kendisi gibi doktor, sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yaptı. Çiftin kızları Filiz, 1966'da doğdu. Çift, 1968'de ayrıldı. Aynı yıl, Fahrettin Cüreklibatur olan isminin yerine Cüneyt Arkın sahne adını kullanmaya başladı. Cüneyt Arkın, 1969'da Betül Işıl ile nişanlandı. İkili 1970'te evlendi ancak 1971'de boşandı. Kısa süre sonra yeniden evlenen çiftin, Kaan ve Murat adını verdiği iki çocuğu oldu.



VERİLEN ÖDÜLÜ REDDETTİ
"4. Altın Koza Film Festivali" jürisi, 1972'de "Baba" filmindeki rolüyle Yılmaz Güney'i "En İyi Erkek Oyuncu" seçti. Ancak jüri, siyasi baskılar sonucu, "Yaralı Kurt" filmindeki performansıyla ikinci olan Arkın'ı "En İyi Erkek Oyuncu" olarak belirledi. Jürinin kararına tepki gösteren Arkın, ödülü reddetti. Kariyeri boyunca 300'ü aşkın filmde rol alan Arkın, yönetmenlik ve senaristlik de yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlara müjdeyi duyurdu! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanıyor!
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda yeni emekli-memur maaşları hesapları! Kazanç 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret, enflasyon farkı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA! Madrid'deki 4'lü zirve sonrası ortak bildiri! Türkiye istediğini aldı: Finlandiya ve İsveç terör örgütlerine destek sağlamayacak
Son dakika haberi... Asgari ücrete zam için detaylar belli oldu: Asgari ücret Temmuz zammı için öne çıkan rakamlar neler? İlk kez toplanıyor!
Emekli zammı oranı enflasyonun üzerinde hesaplanıyor! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama...
Son dakika: AK Parti harekete geçti! 3600 ek gösterge ve öğrenci affında önemli gelişme
FLAŞ | SURVİVOR KİM ELENDİ, 27 Haziran 2022 kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu! İşte yarı finale çıkan yarışmacılar
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninin detayları belli oldu! Usta oyuncu Cüneyt Arkın ne zaman defnedilecek?
Adana'da bulunan petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti! Tepki çeken paylaşım
ARKADAŞINA GÖNDER
300’ü aşkın filmde başrol oynadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA