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Giriş Tarihi: 20.11.2021 14:11 Son Güncelleme: 20.11.2021 14:45

31 yıl önce Van Gölü’ne düşen kamyonun motorunu buldular!

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
31 yıl önce Van Gölü’ne düşen kamyonun motorunu buldular!

Bitlis’in Adilcevaz İlçesi’nde 6-7 Aralık tarihlerinde açılacak olan su altı fotoğraf sergisi için 2 gün önce Van Gölü’ne dalan dalgıçlar 31 yıl önce göle düşen ve motoru kaybolan kamyonun motorunu buldu.

Van Gölü'nün sırlarını koruduğunu, her dalışta farklı bir görüntü ile karşılaştıklarını söyleyen Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, 1990 yılında kaza sonucu göle düşen kamyonun motorunu bugün bularak fotoğrafladıklarını belirtti.

Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği ve Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği tarafından Aralık tarihleri arasında Van Gölü'nün sırları adlı fotoğraf sergisi açılacak. Daha önce farklı tarihlerde dalışlar gerçekleştiren ekip, eksik kalan fotoğrafları tamamlamak üzere önceki gün yeniden dalış gerçekleştirdi. Van Gölü'nün altında bulunan kale kalıntıları, Rus batığı ve mikrobiyalitleri fotoğraflayan dernek üyeleri bu kez 31 yıl önce Van Gölü'ne düşerek kaybolan kamyon motorunu da fotoğrafladı. 600 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nün derinliklerinde yıllarca yapılan dalışlar sonucunda sahil şeritlerine yakın derinliklerde suların yükselmesi sonucu su altında kalan birçok yapıya ve batıklara ulaşıldı. Göle kıyıları bulunan Van ve Bitlis'te amatör ve profesyonel dalgıçlar tarafından yapılan dalışlarda göl derinliklerinde bulunan gizemler tek tek çözülüyor.



Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ve 28 yıldır Van Gölü'nde dalış yapan Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, gölün derinliklerinde yaşam alanlarının kalıntılarını tespit etmeye devam ediyor. 6-7 Aralık tarihlerinde dalışlarda tespit edilen buluntuların sergisinin açılacağını belirten, Sualtı Filmcileri ve Fotoğrafçıları Derneği (SUDOF) Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Öztürk, Van Gölüne birçok dalgıcın gelip dalış yapması gerektiğini söyledi.

SUDOF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Öztürk, "Adilcevaz'da yapılacak olan sualtı sergisinin eksik kalan fotoğraflarının çekimleri için geldik. Buradaki Mikrobiyalitlerin yapıları biraz daha farklı. Güzel çekimler gerçekleştirdik. 1996 yılında Van Gölü canavarını aramak gayesiyle 10 kişilik bir ekiple buraya gelmiştik. O zaman gelip dalışlar yapmıştık. Van Gölü turizm açısında yavaş yavaş gelişmeye başladı. İnanıyorum ki bu sergi buna katkı sunacaktır. Van Gölü'nün altındaki Mikrobiyaliter ve görüntüler çok güzel bütün dalgıçların gelip görmesi lazım. Hem görsel hem de bilimsel açıdan çok da araştırılması gereken bir göl olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, ise Van Gölünün gizemlerine değinerek 31 yıl önce kaybolan kamyon motorunu bile bulduklarını söyledi. Birol, açıklamasının devamında şunları söyledi. "Van Gölü havzasındaki gizemler hala sırlarını koruyor. 6-7 Aralık'ta Adilcevaz'da sualtında çektiğimiz Mikrobiyalitlerin sergisini yapacağız. Bugün eksik olan fotoğraflarımızı çektik. 15 gün önce fotoğraflar çekmiştik. Fakat olumsuz hava şartları nedeniyle çekimlerimiz eksik kalmıştı. 31 yıl önce kabanlar mevkiinde saman yüklü bir kamyon kaza yapmıştı. 1990 yılında gemi kaptanı olarak rahmetli babamla birlikte o kamyonun şasesini suyun altında karaya çıkarmıştık. O zaman bu kadar imkânlar yoktu. O zaman aracın motorunu suya düşürmüştük. Bugün Mikrobiyalitlerin fotoğraflarını çektikten sonra dönüş yaparken, 30 yıl önce kaybettiğimiz kamyonun motorunu bulduk. Sualtında çektiğimiz görüntüleri 6-7 Aralık'ta sergileyeceğiz. Tüm dalışları bu sergiye davet ediyoruz" dedi.

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31 yıl önce Van Gölü’ne düşen kamyonun motorunu buldular!
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